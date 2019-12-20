В Беларуси мужчину казнили за убийство двух девушек

20.12.2019, 17:30, Новости дня

В Беларуси 17 декабря казнили жителя Бобруйска Александра Осиповича, которого суд признал виновным в убийстве двух девушек в 2018 года. Об этом сообщает издание «Коммерческий курьер» со ссылкой на прокурора Ольгу Иванову, которая выступала в качестве государственного обвинителя по этому делу.

Преступление произошло 20 июля 2018 года в квартире матери убийцы. На теле одной жертвы эксперты насчитали 16 ножевых ранений, вторую он забил молотком. 

9 января 2019 года Могилевский областной суд приговорил Осиповича к исключительной мере наказания.

Сразу после оглашения приговора Осипович заявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд, однако специальная коллегия, рассмотрев обстоятельства дела, 14 мая объявила о решении оставить приговор без изменений.

После этого Осипович написал личное ходатайство на имя президента Беларуси Александра Лукашенко, но и тот оставил его без удовлетворения.

Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. По данным «Радыё Свабода», с 1991 года в стране вынесли более 300 смертных приговоров.

В мае 2019 года в Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Беларусь отменить смертную казнь, а в июне – ввести мораторий на ее применение.

В ноябре Лукашенко заявил, что смертную казнь в Беларуси могут отменить только через референдум.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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