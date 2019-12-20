Певица Глюкоза впервые высказалась о ссорах с мужем Александром Чистяковым

20.12.2019, 17:30, Разное

Певица Глюкоза прервала молчание и прокомментировала слухи о частых ссорах с мужем Александром Чистяковым. Некоторые отечественные массмедиа писали даже, что супруги подумывают о разводе.
Однако с тех пор прошло несколько месяцев, а Глюкоза и её муж до сих пор вместе. Комментарий на этот счёт исполнительница согласилась дать журналистам издания «СтарХит». По словам артистки. Она и её избранник не собираются расставаться или разводиться – наоборот, в их отношениях царит полная гармония. Звезда также выразила недоумение тем, откуда могут браться слухи о её ссорах с Александром Чистяковым.

«Я не знаю, на чём основаны такие выводы о нашей семье. Мы с мужем не стали зацикливаться на этих сплетнях, дружно посмеявшись с них. Мы даже записали видеоролик для соцсетей, которым развеяли все эти мифы», – высказалась Глюкоза.
Певица не отрицает, что иногда у них в семье, как и у всех без исключения людей, происходят ссоры. Однако заканчиваются они быстро, супруги прощают друг другу все обиды и не вспоминают более о них.



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