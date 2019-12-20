Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

20.12.2019, 17:30, Новости дня

Депутаты британского парламента во втором чтении одобрили проект закона о Brexit, который включает в себя сделку с Евросоюзом об условиях «развода».

Законопроект поддержали 358 депутатов, 234 проголосовали против, передает РИА «Новости».

13 декабря премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.



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