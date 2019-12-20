Рада поддержала присоединение Украины к Европейскому фонду поддержки кино Eurimages

Верховная Рада Украины на заседании 19 декабря приняла законопроект №0013 «О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений (Eurimages)».

За законопроект проголосовало 326 нардепов.

Документ президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде 5 декабря.

В пояснительной записке указано, что принятие закона позволит завершить многоэтапный процесс присоединения Украины к Eurimages. Украинская сторона в апреле 2018 года получила письмо от главы правления фонда Катрин Тротман о позитивном решении по поводу возможности присоединения Украины.

После присоединения к Eurimages Украина должна будет уплачивать ежегодные взносы из госбюджета. Их сумма определяется в соответствии со шкалой, утвержденной Советом правления фонда.

«Расчет возможного взноса Украины в Фонд за полный 2019 год указан в письме постоянного представительства Украины при Совете Европы от 4 октября 2019 года и составляет €128, 3 тыс. Фактическая сумма к оплате будет рассчитана по принципу pro rata temporis в пропорции к фактическому сроку членства в 2019 году», – говорится в документе.

Фонд Eurimages был создан в 1988 году при Совете Eвропы, сейчас его членами являются 40 государств. Ежегодный бюджет фонда составляет €26 млн. Он распределяется в виде льготных кредитов на поддержку проектов копродукции, а также на дистрибуцию и продвижение кинопроектов. Отдельным направлением деятельности Фонда является поддержка кинотеатров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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