Автомобили собрались оснастить таможенников мигалками и сиренами

20.12.2019, 17:30, Новости дня

Автомобили сотрудников таможни, которые они используют в своих мобильных комплексах, предлагается оборудовать мигалками и сиренами, соответствующий проект указа президента РФ разработал Минфин.

В пояснительной записке к проекту указа говорится, что таможенные органы обладают правом останавливать автомобили для проверки соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и российского законодательства. Таможенники могут также осуществлять проверку товаров в таких автомобилях и соответствующих документов.

Для проверок и пресечения незаконного ввоза в Россию товаров в системе российских таможенных органов созданы мобильные группы, использующие в своей деятельности мобильные комплексы. Эти комплексы оборудованы техническими средствами контроля на базе транспортных средств повышенной проходимости (ТСПП), говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

«Анализ правоприменительной практики показал, что оперативное использование мобильных комплексов требует обеспечить нанесение на наружную поверхность ТСПП специальных цветографических схем, позволяющих обеспечить их идентификацию в качестве принадлежащих таможенным органам, а также оснащение ТСПП устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов», – уточняется в пояснительной записке. Ведомство подчеркивает, что эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.



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