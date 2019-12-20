Автомобили собрались оснастить таможенников мигалками и сиренами

Автомобили сотрудников таможни, которые они используют в своих мобильных комплексах, предлагается оборудовать мигалками и сиренами, соответствующий проект указа президента РФ разработал Минфин.
В пояснительной записке к проекту указа говорится, что таможенные органы обладают правом останавливать автомобили для проверки соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и российского законодательства. Таможенники могут также осуществлять проверку товаров в таких автомобилях и соответствующих документов.
Для проверок и пресечения незаконного ввоза в Россию товаров в системе российских таможенных органов созданы мобильные группы, использующие в своей деятельности мобильные комплексы. Эти комплексы оборудованы техническими средствами контроля на базе транспортных средств повышенной проходимости (ТСПП), говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов.
«Анализ правоприменительной практики показал, что оперативное использование мобильных комплексов требует обеспечить нанесение на наружную поверхность ТСПП специальных цветографических схем, позволяющих обеспечить их идентификацию в качестве принадлежащих таможенным органам, а также оснащение ТСПП устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов», – уточняется в пояснительной записке. Ведомство подчеркивает, что эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Известная поп-исполнительница, киноактриса и телеведущая Вера Брежнева в разделе Stories аккаунта Instagram опубликовала новое фото, показав момент семейного отдыха с младшей дочерью Сарой и супругом Константином Меладзе. Тем самым певица ответила хейтерам, распространяющим слухи о её расставании с продюсером. Некоторое время назад Вера Брежнева спровоцировала разговоры об ухудшившихся отношениях с Константином Меладзе, удалив в соцсети […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Низкопоклонство перед Западом / 31 октября
- У Бориса Ротенберга и его супруги нашлись особняки в США, заброшенные из-за санкций / 17 декабря
- На контрасте: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес на MTV EMA 2019 / 4 ноября
- Прохор Шаляпин с Ларисой Копенкиной: о суррогатном материнстве, ревности и черном пиаре / 5 декабря
- Мнение: Обожаю хохлосрач! / 5 ноября
- «Измена! Караул!»: Валерия закричала от увиденного / 19 декабря
- Мнение: Почему для МС-21 нет хода на Запад? / 29 ноября
- Известная ведущая рассказала о контакте с тяжело больной Заворотнюк / 14 ноября