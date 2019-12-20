В Ярославской области в ДТП погибли три человека

В Ярославской области в Переславском районе недалеко от реки Трубеж произошло крупное ДТП, в результате которого погибли три человека. На данный момент известно, что столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Инцидент произошел сегодня днем около часа, сообщают правоохранители. Столкнулись две машины: ВАЗ-2107 и грузовой «Мерседес» с полуприцепом. Водитель грузовика не пострадал, водитель и две пассажирки легкового авто погибли, еще один пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами.

Согласно предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 совершал разворот на дороге и не заметил едущий грузовик. Подробности и обстоятельства аварии на данный момент устанавливают правоохранители.

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