Мнение: Плохой крымский сервис, утечка мозгов с Тайваня и экспорт АвтоВАЗа в Киргизию

1. В Крым построен теперь ещё и железнодорожный мост, строятся автодороги, наводится порядок в государственной сфере. Про великолепную природу и интереснейшую историю вы и сами прекрасно знаете. Чтобы полностью реализовать потенциал региона, остаётся поднять уровень местного гостиничного сервиса – имеющего, к сожалению, далеко не лучшую репутацию на данный момент. В комментариях дали ссылку на рассказ управляющего крымским отелем, которого специально наняли для решения проблемы. Приведу здесь ключевые эпизоды этой весьма поучительной истории:

https://olegmakarenko.ru/1743159.html?thread=716939831#t716939831

https://www.legendapress.ru/special-investigation/why-crimeans-do-not-want-to-work/

Почему крымчане не хотят работать. Крымский сервис в отдельно взятом отеле. <…>

Договорились, что я поживу в отеле несколько дней, как обычный турист. Мне хотелось посмотреть на работу отеля изнутри, а не въехать сразу на белом коне. После этого владелец представит меня персоналу, как нового управляющего.

Так и сделали – я забронировал стандартный номер на 3 ночи на сайте отеля. Услугу трансфера из аэропорта мне даже не предложили. «Обратный звонок», который я заказал для уточнения некоторых деталей, так и не прозвучал. На письменные вопросы ответа также не получил. Все эти услуги на сайте заявлены, но не работают.

Приехал я в отель из аэропорта в 11 часов. На стойке ресепшн никого. Полчаса сидел в холле – тишина, никого из персонала не увидел, только телефон звонил раз семь. Оставлять сумку и ходить по отелю в поисках администратора или хотя бы горничной я не стал.

Бар в лобби отеля, который должен был открыться ещё в 9 часов, был закрыт. Часам к 12 на ресепшн появилась заспанная девушка, которая огорошила меня вопросом: «Вам что нужно?». Странный вопрос, если учесть, что я сижу в холле с багажом. <…>

Девушка нехотя предложила поставить сумку за ее стойку, хотя в отеле есть камера хранения. Ей просто было лень взять ключ и открыть её. Я уже понял, что в этом отеле мне не рады. <…>

Так я и знал – она дала мне ключ от номера «эконом», вместо стандартного, который я оплатил.

На мою просьбу поменять номер она удивлённо спросила, что меня не устраивает, и сообщила, что других номеров нет. Я, конечно, знал, что из 36 номеров заняты только 5, то есть она мне просто солгала. <…> После препирательств я все-таки получил ключ от стандартного номера, при этом мне сообщили, что «номер не готов».

На мой вопрос, почему, собственно, номер не готов — внятного ответа не получил. Уточнил, сколько мне ждать, пока номер подготовят – 2 часа. Плюнул, пошел заселяться.

Номер действительно «не готов». Везде пыль, покрывало скомкано, в ванной нет ничего, даже туалетной бумаги. Из посуды один стакан и 2 разные тарелки. Заявленного чайника и чашек просто нет. На балконе пепельница с окурками, несколько пустых бутылок, липкие красные пятна. <…>

Никакой информации о завтраках, транспорте, экскурсиях я не обнаружил ни на ресепшн, ни в номере. Общаться с этой девушкой мне не хотелось, понятно, что я был ей крайне неприятен со своими простыми требованиями.<…>

Когда я проверил данные, оказалось, что возвратных гостей всего 5 %, а это очень мало. Если люди не возвращаются, значит, им что-то не понравилось.

Как отдыхающий, я бы не вернулся из-за отвратительной работы персонала и потому, что 50% заявленных услуг на сайте не предоставляются от слова совсем. То есть, меня просто обманули. <…>

Утром четвертого дня наступил момент истины. Владелец отеля собрал весь персонал, точнее, всех, кого смог собрать. Представил меня собравшимся как нового управляющего со всеми полномочиями.

Немая сцена, как в «Ревизоре». Самое интересное, что побледнели и заволновались именно те, к кому особых претензий у меня не было. Все остальные, которые мне успели и нахамить в том числе, были невозмутимы. В их глазах явно читалось: «Выжили предыдущих управляющих, сожрём и этого». <…>

В итоге, на 90% пришлось персонал поменять. Все попытки организовать прежний коллектив, все мои обучения и тренинги не привели ни к чему.

Люди реально не привыкли и не хотят работать. Когда я втолковывал им прописные истины, что гость всегда прав, что каждый турист нам важен, нужно, чтобы ему не просто понравилось, а он захотел вернуться – на меня смотрели, как на идиота и кривили физиономии.<…>

Недостачи после инвентаризации были просто ужасающие.

Одним словом, предыдущие работники целенаправленно отель разворовывали.

Далее следует повествование о том, как пришлось обучать новую команду азам гостиничного дела. Увы, но в некоторых уголках России со сферой услуг всё довольно грустно даже спустя 30 лет. Однако сервис, как видно, постепенно налаживается.

2. Похоже, Китай не особенно нуждается в том, чтобы возвращать себе Тайвань: он и так успешно забирает у него самое ценное. За последнее время около 3000 тайваньских инженеров в сфере разработки и производства компьютерных чипов переехали с «белого» острова на «красный» материк, где им предложили более выгодные условия работы:

https://www.zerohedge.com/geopolitical/exodus-3000-taiwanese-chip-engineers-flee-mainland-made-china-2025

Это примерно 10% всех специалистов в полупроводниковой отрасли Тайваня, которая является основой его экспортной экономики. С каждым годом тайваньским компаниям становится всё тяжелее конкурировать с огромным западным соседом, а теперь китайцы ещё и крадут у своих конкурентов мозги.

Я бы написал, что России следовало бы подробно изучить в этом отношении китайский опыт, если бы Россия и без того не являлась бы магнитом для лучших инженеров, учёных и программистов из республик бСССР.

3. Любопытные данные по экспорту «АвтоВАЗа» в Киргизию:

https://news.drom.ru/73256.html

Интереснее всего тут не то, что лады начали экспортировать в очередную страну, а то, что средняя зарплата в Киргизии — 15 тысяч рублей. Это значительно меньше, чем даже в Дагестане, в регионе с самыми низкими зарплатами в России:

http://fincan.ru/articles/71_srednyaja-zarplata-v-rossii-po-regionam-v-2019-godu/

Вероятно, нужно больше времени, чтобы участие в Таможенном союзе (и вытекающие из этого бонусы навроде разрешения торговать с Россией) позволило Киргизии подтянуть уровень жизни до российского.

Источник: Место для дискуссий

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