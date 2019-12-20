Обнаружена причина стремительного роста клеток меланомы

Научными сотрудниками НИИ детского медцентра в UT Southwestern обнаружена причина стремительного роста определённых клеток меланомы. Благодаря данному открытию учёные надеются разработать новый и более эффективный способ лечения рака, при котором можно будет остановить переход заболевания из третьей в четвёртую стадию.

«Мы узнали о существовании внутренних различий между меланомами в их склонности к метастазированию, то есть распространению. Некоторые из клеток представляют собой эффективные метастазаторы, с лёгкостью формирующие отдалённые опухоли вне зависимости от удаления или нет их хирургическим путём. Вместе с тем другие клетки как раз и не являются эффективными метастазаторами, распространяясь медленнее – такие вполне вылечиваются посредством хирургии», – пояснил соавтор исследования Шон Моррисон.

Как уже давно известно в медицине, большая часть раковых клеток погибает при попытках метастазирования из первичной опухоли в остальные части тела заболевшего. Те же клетки, которым удаётся при этом процессе выжить, подвергаются недостаточно изученным ещё метаболическим изменениям. Для того чтобы проверить данную гипотезу, учёные применяли методы, которые разработали сотрудники Лаборатории Моррисона, с целью изучить процесс метастазирования клеток меланомы человека на подопытных грызунах.

Как оказалось, эффективными метастазаторами поглощалось больше лактата, так как имелся более высокий уровень переноса данного вещества на собственной клеточной поверхности. Они были названы исследователями монокарбоксилатными переносчиками 1 (MCT1). Распространявшиеся в организме лабораторных мышей меланомы после обработки ингибитором MCT1 уничтожались, тем самым приводя к уменьшению объёма метастатических опухолей.

Учёные надеются, что ингибиторы MCT1 покажут себя так же эффективно и в случае с человеческим организмом.

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