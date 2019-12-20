Satechi презентовала уникальное зарядное устройство для Apple Watch

Компания Satechi, специализирующаяся на производстве аксессуаров для различных девайсов, презентовала уникальное зарядное устройство для Apple Watch. Особенность новой «зарядки» — в съёмном кабеле USB-C.

Применённое разработчиками решение позволяет подключать «таблетку» зарядного устройства напрямую к ноутбуку или планшету. В комплекте производитель поставляет также кабель USB-C, благодаря чему Apple Watch можно разместить в отдалении от основного источника питания.

По данным компании Satechi, уникальную «зарядку» для «умных» часов от американского технологического гиганта Apple можно заказать на официальном сайте производителя. Стоимость устройства варьируется в районе 45 долларов. На данный момент для покупки доступна «зарядка» в единственном цвете – Space Grey.

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