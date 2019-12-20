Отец рассказал о личной жизни устроившего стрельбу на Лубянке

20.12.2019, 17:19, Новости дня

Отец Евгения Манюрова, подозреваемого в стрельбе в районе Лубянки, рассказал об отношениях с сыном и его личной жизни.

Фатих Манюров рассказал, что сын не поддерживал отношения, поэтому в основном они общались только по праздникам, передает «Пятый канал».

Отец также отметил, что недавно Евгений расстался со своей девушкой. «Я ему: Женя, не хочешь жениться? Тебе под сорок лет. Он: не хочу», – рассказал мужчина.

Напомним, вечером в четверг, 19 декабря, Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сообщалось, что Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой.

Газета ВЗГЛЯД писала, как действовать, если рядом с вами началась стрельба.



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