Ждал хозяина годами: российский «хатико» обрел новые дом и семью

20.12.2019, 17:12, Разное

Согласно городскому слуху Ялты, пес по кличке «Мухтар» долгие годы разгуливал по набережной курортного города в ожидании своего хозяина-моряка. В этом году он обрел новую семью, сообщает телеканал «Царьград».

Животное приютил местный житель – музыкант Виктор Малиновский. Он забрал собаку из приюта, где она оказалась после того, как укусила одну из жительниц. Зверь не только принял Виктора как хозяина, но и подпевал ему во время игры. В социальных сетях местные жители выразили свой восторг и предложили собрать деньги на покупку еды для городского любимца.



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