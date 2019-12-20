Шоптенко подстригла волосы

Украинский хореограф Алена Шоптенко опубликовалав Instagram снимки своей новой прически.
«Я не могу поверить, что сделала это! 32 года я ходила только с длинными волосами!» – написала она.
По словам Шоптенко, когда она была подростком, ей не разрешала стричься мама, и это приводило к конфликтам.
«Дух противоречия и жажда экспериментов со своей внешностью зашкаливали. Плюс было крайне неудобно делать прически на турниры по бальным танцам с волосами ниже попы. В 16 лет я все-таки подрезала кончики, и мои волосы, избавившись от веса, резко подскочили и стали кудрявиться. Так, еще 10 лет я проходила с пышной кудрявой шевелюрой. Ну и, став немного постарше, я поняла, что все-таки правильно сделала, что послушалась маму и не обрезала волосы коротко. Длинные волосы были моей визитной карточкой много лет. Но после беременности и структура волос, и их состояние изменилось, поэтому я наконец-то решилась поменять прическу», – написала хореограф.
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Я не могу поверить, что сделала это! * 32 года я ходила только с длинными волосами! Когда я была подростком, мне не разрешала стричься мама, и это приводило к конфликтам, ведь дух противоречия и жажда экспериментов со своей внешностью зашкаливали. Плюс было крайне неудобно делать прически на турниры по бальным танцам с волосами ниже попы * В 16 лет я всё-таки подрезала кончики, и мои волосы, избавившись от веса, резко подскочили и стали кудрявиться. Так, ещё 10 лет я проходила с пышной кудрявой шевелюрой * Ну и, став немного постарше, я поняла, что всё-таки правильно сделала, что послушалась маму и не обрезала волосы коротко. Длинные волосы были моей визитной карточкой много лет ))) Но после беременности и структура волос, и их состояние изменилось, поэтому я наконец-то решилась поменять прическу * Ну как я вам обновлённая?
Алена Шоптенко родилась 21 декабря 1987 года в Киеве. Она двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в десяти танцах среди молодежи до 21 года. Шоптенко – победительница первого сезона украинского проекта «Танцы со звездами» на «1+1».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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