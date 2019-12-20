Рада в первом чтении поддержала отмену бумажных книг учета для ФЛП

20 декабря Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроекта № 2524, который отменяет обязательную регистрацию книги учета доходов, передает корреспондент «ГОРДОН».
За документ проголосовало 299 народных депутатов.
Законопроект предлагает позволить налогоплательщику вести книгу учета в бумажном или электронном виде по собственному желанию. Ответственность в виде штрафов за отсутствие записей в книге возникает только в том случае, если налогоплательщик заявил о желании вести книгу учета доходов.
Также законопроект предусматривает введение автоматической регистрации полученных от налогоплательщика документов в электронном кабинете.
Согласно документу, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, должны также отображаться в электронном кабинете.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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