Рада в первом чтении поддержала отмену бумажных книг учета для ФЛП

20 декабря Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроекта № 2524, который отменяет обязательную регистрацию книги учета доходов, передает корреспондент «ГОРДОН».

За документ проголосовало 299 народных депутатов.

Законопроект предлагает позволить налогоплательщику вести книгу учета в бумажном или электронном виде по собственному желанию. Ответственность в виде штрафов за отсутствие записей в книге возникает только в том случае, если налогоплательщик заявил о желании вести книгу учета доходов.

Также законопроект предусматривает введение автоматической регистрации полученных от налогоплательщика документов в электронном кабинете.

Согласно документу, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, должны также отображаться в электронном кабинете.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Многие люди любят посещать баню, чтобы восстановить здоровье. Медики назвали 5 вещей, которые нельзя делать в этом месте. Долгое присутствие в жарком помещении вызывает обезвоживание организма, так что не стоит игнорировать чувство жажды и обязательно включить в рацион воду, сок, квас и отвар из фруктов. Медики не советуют долгое время находиться в парилке, так как […]