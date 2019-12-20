Варнава прилюдно сорвалась на детей (видео)

20.12.2019, 17:05, Разное

Артистка разместила в личном микроблоге видеозапись, где музыкальный детский коллектив вместе с комедиантом
Александром Гудковым поют «Варнава, Варнава, Варнава» на мотив знаменитой песни «Путана» Олега Газманова.

По всей видимости, Екатерине это очень не понравилось. Она прогнала детей со сцены со словами «Так, а ну пошли все быстро отсюда! Быстро, я сказала!». Впрочем, пользователи социальной сети отметили, что ролик постановочный, т.к. в жизни Варнаве бы себе не позволила такого обращения с ребятами.



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