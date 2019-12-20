Объявлено, как нештрафуемый порог превышения скорости будет снижаться до 10 км/ч

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен с 20 до 10 км/ч, при этом нештрафуемое превышение скорости будет вводиться в РФ постепенно, в режиме пилотных зон.
«Делать мы это точно будем – у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога и уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 км/ч, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим. Нет, это не так. Есть правила дорожного движения, их надо соблюдать», – сообщил Акимов по итогам заседания правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным», такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
«Возможно, если мы будем поддержаны, мы внесем предложения о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо миллионникам, либо столицам субъектов Федерации, а может быть, всем городским поселениям право понижать такой скоростной порог для отдельных скоростных режимов. Мы посмотрим результаты, подсчеты сегодня были представлены – в год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тыс. жизней людей. Вот это цена вопроса», – сказал вице-премьер.
Кроме того, он выразил мнение, что все необходимые законодательные решения будут приняты в течение следующего года. «В отношении всей конструкции – мы не достигнем показателей указа, если мы эти меры не реализуем в отношении всей страны довольно быстро – то есть, условно, до 2022-2023 года», – отметил Акимов.
Говоря о сроках, когда пилотные зоны смогут получить возможность снизить нештрафуемый порог скорости, Акимов отметил сложность этого процесса с юридической точки зрения, так как он связан с распределением полномочий между уровнями власти, с внесением изменений в КоАП.
При этом он сообщил, что правкомиссия по безопасности дорожного движения прорабатывает вопрос повышения штрафов за превышение скорости.
«Безусловно, мы прорабатываем вопросы и о повышении размера штрафа – он у нас не менялся довольно давно – с 2013 года, дифференцировать штраф в зависимости от превышения скорости в еще большем размере и посмотреть на предложения привязать ответственность к частоте нарушений. Грубо говоря, чтобы скоростная оплата 500-рублевого штрафа – 250 рублей – не была пропуском для системного нарушения. Многие воспринимают ее как плата за скоростной проезд. Чтоб такого не было, по мере роста количества нарушений ответственность будет по экспоненте возрастать», – сказал Акимов.
Однако он добавил, что говорить о точном повышении штрафов за превышение еще рано. До этого еще предстоит решить вопрос с пилотными зонами, установкой знаков и повышением штрафов и дифференциации наказания в зависимости от частоты нарушений в течение определенного периода.
Напомним, в декабре 2018 года правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по этому вопросу еще в прошлом году. Эту идею поддержали в ГИБДД, так как превышение скорости на 1 км/ч повышает риск смертельного ДТП на 3%.
Однако в декабре этого года глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что ведомство выступает против снижения порога безнаказанного превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
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