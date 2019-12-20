Honda презентует автономный концепт Augmented Driving Concept с управлением, сосредоточенным на руле

Международная промышленная компания и ведущий японский производитель мотоциклов Honda Motor Co. анонсировала презентацию автономного концепта Augmented Driving Concept. Детали автомобильной новинки не раскрыты, однако известно, что она продемонстрирует принципиально иную схему управления, которая окажется всецело сосредоточенной на руле.

Речь идёт о двухдверном кабриолете с немного урезанным лобовым стеклом, что придаст машине некоторого сходства со сверхкруглой Honda E с обрезанной верхней частью. Обращают на себя внимание пластиковые круглые фары. Разработчики сделали интерьер Honda Augmented Driving Concept ультра-минималистичным: сиденья в два ряда, почти полное отсутствие кнопок, нет никаких систем мультимедиа. Находящийся в машине водитель будет взаимодействовать только с рулём.

Помимо таких «традиционных» вещей, как поворот авто влево или вправо, к рулевому колесу переведены газ и тормоз. Для того чтобы прибавить машине скорости, нужно будет нажать на руль, а для замедления придётся его потянуть назад.

Кабриолет Honda Augmented Driving Concept, как и любые другие футуристические концепт-кары современности, оснащён также автопилотом. В пресс-релизе компании говорится о наличии 8-ми уровней автономного вождения – начиная от управления человеком до полной автоматики всеми процессами.

Дебют автоновинки запланирован на период 7-10 января наступающего года в рамках выставки CES.

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