Москва примет мировой турнир по пляжному футболу

20.12.2019, 16:58, Новости дня

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве в 2020 году, говорится в сообщении Всемирной организации пляжного футбола (BSWW).

Турнир решено провести в столице после успешного проведения соревнований в 2019 году в Москве. Турнир пройдет 12-16 февраля во дворце спорта «Мегаспорт», говорится в сообщении на сайте BSWW.

В 2021 году РФ впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу.

Напомним, ВАДА потребовало отнять у РФ международные турниры.



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