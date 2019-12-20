Москва примет мировой турнир по пляжному футболу

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве в 2020 году, говорится в сообщении Всемирной организации пляжного футбола (BSWW).
Турнир решено провести в столице после успешного проведения соревнований в 2019 году в Москве. Турнир пройдет 12-16 февраля во дворце спорта «Мегаспорт», говорится в сообщении на сайте BSWW.
В 2021 году РФ впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу.
Напомним, ВАДА потребовало отнять у РФ международные турниры.
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