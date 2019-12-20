Уволился и пошел убивать ФСБшников: что известно о лубянском стрелке

Стрелком в Москве на Лубянке, который убил одного сотрудника ФСБ и ранил 5 человек, оказался некий Евгений Манюров. Он был замкнутым, общался с арабами, работал в охранных фирмах и учился стрелять.

Кто такой лубянский стрелок?

39-летний Евгений Манюров оказался жителем подмосковного Подольска. Как сообщил канал Baza, Манюров вел достаточно закрытый образ жизни. По словам его матери, в последнее время он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но за несколько месяцев до стрельбы ото всюду уволился. Она сама узнала об этом случайно, когда позвонила его коллеге 19 декабря, в день расстрела на Лубянке, узнать, почему ее сын задерживается.

Ранее Манюров занимался рукопашным боем и боксом, хорошо знал английский. Но никаких друзей или женщин у него не было. Соседи отмечают, что Манюров был странным человеком, замкнутым в себе, ни с кем не общался, все время ходил в камуфляже.

На страничке человека с такими же данными в VK указано, что он учился в Российском государственном университете правосудия. Также он указан в списке слушателей Высшей школы экономики. Среди его подписчиков в соцсети в основном странные подростки.

Манюров не пил, не курил. Но в последнее время был возбужден. По словам его матери, он общался на английском по телефону с какими-то арабами.

Также он несколько лет увлекался стрельбой, посещал стрелковый клуб. Хотя тренер утверждает, что ходил он к ним месяца три, стрелял неважно, но всегда тренировался в черной куртке с капюшоном.

В квартире Манюрова нашли семь стволов, правда, все было официально зарегистрировано. Среди них газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное оружие.

По словам отца Манюрова, с которым стрелок общался редко, сын все-таки встречался с какой-то женщиной, но расстался. Также сын рассказывал ему о работе в посольстве ОАЭ, а отец заметил, что у Евгения даже появился восточный акцент.

Также по данным Baza, с начала 2000-х Манюров работал в разных частных охранных компаниях, среди них – «Рик плюс, «ВМС-Никас» и «ДСЛ Евразия», а также «Вымпел-резерв», которая выступает учредителем ассоциации ветеранов и сотрудников разведки «Вымпел союз».

Почему стрелял

Пока нет официальной версии, почему Манюров открыл стрельбу. Отрабатывается рабочая версия «о преступлении террористической направленности». Пока стрельба на Лубянке расследуется как покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Статью о теракте могут присоединить в крайнем случае.

Что рассказала мама стрелка, напавшего на ФСБ. По ее словам, он ненавидел КГБшников

Стрельба произошла в день, когда президент РФ Владимир Путин давал большую пресс-конференцию, также в этот день Путин находился в Кремлевском дворце на концерте по случаю Дня ФСБ, который отмечается 20 декабря.

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