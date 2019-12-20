Путин встретился с Медведчуком и выдвинул Украине ультиматум по газу

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со своим кумом Виктором Медведчуком и назвал условия подписания контракта о транзите газа через Украину.

Разговор произошел во время встречи Медведчука и первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, передает ТАСС. Путин заявил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения.

«Мы будем стремиться к этому, но условия соглашения должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», – заявил Путин.

Также агентство, ссылаясь на источник в российской «газовой» делегации, сообщило, что одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной обсуждается выплата «Газпромом» около $3 млрд украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража.

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске», – сказал источник.

При этом Путин в четверг, 19 декабря, напомнил, что у Украины есть аналогичный долг перед Россией по «еврооблигациям Януковича» на $3 млрд.

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СМИ: Россия согласилась выплатить Украине $3 млрд «газового» долга

Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Отмечается, что все стороны газовых переговоров от комментариев отказались.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд. «Газпром» эти решения обжалует. В декабре 2019 «Нафтогаз» заявил, что готов рассмотреть возможность получения российского газа в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.

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