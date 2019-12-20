В Москве экоактивиста арестовали на 6 суток за пикет Fridays For Future

Мещанский суд Москвы арестовал на 6 суток активиста Fridays For Future Аршака Макичяна за участие в пикетах в защиту климата, сообщает «МБХ медиа».
Суд признал Макичяна виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления).
Макичяна задержали 25 октября с еще двумя активистами — Любовью Самойловой и Константином Фокиным. На них составили протоколы о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).
Однако, как рассказал «МБХ медиа» Фокин, позже Макичяна посчитали организатором акции, из-за чего переписали протокол на ч.2 ст. 20.2 КоАП.
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