В Москве экоактивиста арестовали на 6 суток за пикет Fridays For Future

20.12.2019, 16:57, Новости дня

Мещанский суд Москвы арестовал на 6 суток активиста Fridays For Future Аршака Макичяна за участие в пикетах в защиту климата, сообщает «МБХ медиа».

Суд признал Макичяна виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления).

Макичяна задержали 25 октября с еще двумя активистами — Любовью Самойловой и Константином Фокиным. На них составили протоколы о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Однако, как рассказал «МБХ медиа» Фокин, позже Макичяна посчитали организатором акции, из-за чего переписали протокол на ч.2 ст. 20.2 КоАП.



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