НАБУ сообщило о подозрении экс-замглавы Миграционной службы Пимаховой

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины в получении неправомерной выгоды. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба НАБУ.

«Подозрение бывшему первому заместителю председателя ДМС сообщено в уголовном производстве, в котором осенью 2017 года была сорвана операция агентов НАБУ под прикрытием, выполнявших специальное задание по раскрытию преступной деятельности организованной группы в системе органов ГМС Украины», – говорится в сообщении.

Антикоррупционное бюро не называет имени чиновницы, однако на тот период эту должность занимала Дина Пимахова.

«Досудебным расследованием установлено, что указанное должностное лицо предложило организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего ее продления до трех лет. При этом должностное лицо высказало просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение им соответствующего процесса оформления документов в сумме $1800 долларов, которую в дальнейшем получило», – отметили в НАБУ.

Санкция статьи, которую инкриминируют Пимаховой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ КОЛИШНЮ ПЕРШУ ЗАСТУПНИЦЮ ГОЛОВИ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИУ четвер, 19 грудня 2019 року, за… Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Neljapäev, 19. detsember 2019

29 ноября 2017 года в пресс-службе Госмиграционной службы сообщили, что при попытке передачи взятки в $15 тыс. Пимаховой Служба безопасности Украины задержала агента НАБУ.

Чиновница рассказала, что познакомилась с человеком, представившимся Сергеем Титенковым, который на протяжении нескольких месяцев общения предлагал ей решить ряд вопросов, связанных с «незаконной легализацией иностранных граждан на территории Украины». По словам Пимаховой, она отказалась. Зампред ГМС добавила, что только в ходе задержания узнала, что Титенков имеет отношение к НАБУ.

Руководитель бюро Артем Сытник рассказал, что операция НАБУ в отношении Пимаховой продолжалась с весны 2017 года. По его словам, детективы задокументировали факт коррупции Пимаховой еще несколько месяцев назад, хотя сама она написала заявление в СБУ о провокации взятки. В НАБУ также заявили, что Генеральная прокуратура Украины и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей «диверсией».

12 декабря 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что поддержит привлечение к ответственности за коррупцию Пимаховой, но соответствующее уголовное производство пока не открыто.

15 декабря 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что уголовное производство в отношении Пимаховой было зарегистрировано, но его нельзя довести «до логического завершения», так как антикоррупционные органы не смогут доказать виновность чиновницы в суде.

Пимахова была назначена первым заместителем главы Государственной миграционной службы Украины 18 января 2017 года. Кабмин уволил ее в марте 2018 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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