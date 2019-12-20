Кудрявцева ахнула от неожиданного признания Дубовицкой

Регина Дубовицкая

появилась на свет в городе Шадринске Курганской области. Мать знаменитости была

биологом, а отец филологом. С раннего возраста будущая знаменитость мечтала

стать журналистом.

Повзрослев, Регина

устроилась редактором на радио. Работа помогла Дубовицкой обрести полезные знакомства.

В среде артистов она стала своей.

В 1987 году Регина

Дубовицкая решила попробовать себя в качестве телеведущей и создала «Аншлаг».

Программа существует уже 30 лет – это фантастический срок для российского

телевещания. За это время теледива успела подружиться со многими юмористами. О звездах

«Аншлага», которых уже нет в живых, знаменитость отзывается очень тепло.

«Прошло время – не

звонит, звоню сама – не берет», – с грустью поведала Регина о том, как не

успела попрощаться с Михаилом Задорновым.

Также Регина Дубовицкая призналась

Лере Кудрявцевой, что на семейном фронте у нее все гладко. Она много лет замужем

за доктором физико-математических наук. Свой брак телеведущая называет

счастливым. У знаменитости есть взрослая дочь и подрастает внучка.

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 19 Дек 2019 в 12:20 PST

Основательница «Аншлага»

не любит откровенничать, однако для шоу «Секрет на миллион» сделала исключение. Знаменитость раскрыла тайну, которая заставила Леру Кудрявцеву

ахнуть от неожиданности. Узнать, какой секрет скрывает Регина Дубовицкая, вы сможете в 21 декабря в 21.00 на НТВ.

«Я благодарна ей за то,

что она согласилась поговорить со мной о семье, ведь Регина бережет личную жизнь

своих самых близких людей и предпочитает о них не распространяться. И все же

редакторам нашей программы удалось узнать о Дубовицкой такое, о чем она не

говорила даже друзьям. Как? Это загадка даже для меня – каждый раз поражаюсь

справедливости поговорки о том, что все тайное рано или поздно становится

явным…» – цитирует Леру Кудрявцеву Teleprogramma.pro.

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