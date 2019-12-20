Грузинский врач осужден в Южной Осетии на 1 год и 9 месяцев тюрьмы за незаконный переход «границы»

Суд в самопровозглашенной Южной Осетии 20 декабря приговорил к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения грузинского врача Важу Гаприндашвили. Судья Фатима Парастаева признала его виновным в незаконном пересечении де-факто «границы» самопровозглашенной республики.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани уже заявил, что приговор Гаприндашвили «не останется без ответа»:

«Это категорически неприемлемо и еще раз подтверждает, что его

незаконное задержание было целенаправленной провокацией. Мы это так не оставим», — заявил он. И пообещал, что Грузия максимально задействует «все существующие и несуществующие механизмы» для освобождения Гаприндашвили.

Гаприндашвили, председатель грузинского Союза травматологов-ортопедов был арестован на территории самопровозглашенного региона 9 ноября, когда, по его версии, шел к травмированной пациентке Тамаре Гигаури. Женщина живет в окрестностях поселка Ленингори (Ахалгори, Akhalgori) на территории самопровозглашенной Южной Осетии в Цхинвальском районе.

Семья врача заявляла, что Гигаури упала в колодец и получила серьезные травмы, но власти Южной Осетии отказали ей в транспортировке в больницу в Тбилиси. Гаприндашвили, в свою очередь, вызвался ее осмотреть и помочь.

Расстояние, которое должен был пройти врач до дома Гигаури от своего дома, – около 15 км. Однако с 2008 года, после российско-грузинской войны, власти Южной Осетии вместе с российскими военнослужащими устанавливают между Цхинвальским районом Осетии с одной стороны и Мцхетским, Карельским и несколькими другими районами Грузии так называемую «границу». Сейчас она представляет собой один или несколько рядов колючей проволоки с пограничными столбами.

Тбилиси не признает эту «границу» и подчеркивает, что она устанавливается произвольно, по пастбищам и полям, из-за чего местные жители не могут пользоваться огородами и традиционными местами выпаса скота. Грузия считает сепаратистскую Южную Осетию территорией, оккупированной Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны.

Когда Гаприндашвили оказался на территории Цхинвальского района, его задержали и обвинили в незаконном пересечении границы и завели на него дело по статье 322 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное пересечение границы»).

Грузинские власти заявили, что считают арест Гаприндашвили незаконным, называли его «заложником» и требовали немедленного освобождения. Коллеги медика обратились за помощью в международные организации врачей и провели несколько акций протеста, пытаясь привлечь внимание к его судьбе.

В Южной Осетии, со своей стороны, утверждали, что после задержания врач начал «делать политические заявления, что не признает ни границ, ни суверенитета Южной Осетии, и наговорил людям грубостей». Именно поэтому суд, по южноосетинской версии, его арестовал, а позже приговорил к реальному сроку (большинство нарушителей «границы» отделываются штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей и выдворением). Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал произошедшее с Гаприндашвили «провокацией» и заявил, что врач «намеренно нарушил границу и не скрывал этого». Также в Южной Осетии поставили под сомнение утверждение, что Гаприндашвили шел именно к пациентке.

В российском УК за незаконное пересечение границы грозит до двух лет лишения свободы – в случае, если человек пересек границу в одиночку и без действительных документов на право въезда в РФ, но без отягчающих обстоятельств. Власти Южной Осетии неоднократно заявляли, что регион должен войти в состав России, а следовательно, жить по российскому законодательству.

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