Экотехнопарк «Калуга» технологичен, но он такой один

На территории Калужской области в скором времени заработает экотехнопарк «Калуга». В последнее время к этому объекту приковано огромное внимание. Так, свои визиты сюда успели нанести глава региона Анатолий Артамонов и даже столичный градоначальник Сергей Собянин. Впрочем, о технологиях, которые применяются на территории экотехнопарка, до сих пор известно немного. Подробно об их уникальных особенностях, а также о незаурядных технических способностях объекта пояснил глава международной части экопроекта «Экология России», известный отечественный эколог Евгений Русак, информирует gazeta.ru

Как отмечает Евгений Русак, экотехнопарк, запуск которого на данный момент готовят под Калугой, является не просто лучшим, но уникальным в своем роде комплексом в России. Кроме того, создать нечто более прогрессивное и совершенное для обеспечения сортировки и переработки твердых отходов на данный момент никто не способен. Так, главное преимущество «Калуги», по словам эколога, заключается в размещении на одной локации всех без исключения этапов технологического цикла. А ключевая особенность данного объекта состоит в максимально детальной сортировке отходов, которая осуществляется по полному перечню вторичных ресурсов. В различные периоды времени подобные технологии закупали предприятия из США, Швеции и Герани. В конце прошлого и начале нынешнего веков подобные технологии продолжали активно развиваться, в том числе и усилиями российских научных центров. К примеру, работу в этом направлении вели специалисты Почвенного института им. Докучаева.

На базе нового экотехнопарка все разнородные отходы поступают на конвейерную линию, где посредством специальных инфракрасных датчиков вычленяются их отдельные составляющие, которые сбрасываются в приемные камеры пневматическим импульсом. Другая особенность уникального сортировочного оборудования объекта – возможность распределять различные виды пластика вместе с общей переработкой мусора. Например, в Швеции любой пластик вычленяется в общую камеру, после чего его нужно доставить в специальный сортировочный центр, где его разделят по видам. Оборудование «Калуги» позволяет производить такую сортировку на месте, что является весьма перспективным решением.

Это же относится и к сортировке металла, в отношении которого на базе экотехнопарка применены передовые немецкие разработки по разделению различных видов материала. Так, обычное железо будет собираться магнитами, ценные цветные металлы идентифицируются с помощью датчиков. Причем, в самой Германии подобная технология применима исключительно в отношении предварительно отсортированного металла, в то время, как в «Калуге» она является лишь частью единого технического процесса.

Не менее уникальной специалист считает и организованную на базе экотехнопарка систему хранения остатков отходов, которые не подлежат утилизации или переработке. Такие отходы временно размещаются на специально оборудованных картах – гидроизолированных площадках, в которых применены все меры для минимизации их воздействия на окружающую среду, в том числе на грунт и грунтовые воды. Изоляция в данном случае является трехуровневой. Первый ее слой состоит из бентонитовых матов, обеспечивающих абсолютную гидрозащиту. Второй страховочный слой – 2-миллиметровая полимерная мембрана. Наконец, третий слой выполнен в виде трехмерного мата, предназначенного для равномерной аэрации всех слоев отходов. Таким образом создается некое подобие бассейна, из которого вся накопленная вода может отводиться к очистным сооружениям через систему дренажных приспособлений.

Иными словами, любая влага, накопленная в отходах в результате образования конденсата, выпадения осадков и под воздействием иных факторов, будет собрана дренажной системой, выведена на фильтрацию, разделенную на несколько отдельных независимых потоков. А после очистки ее перенаправят в расположенный на территории экотехнопарка пруд.

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