Захар Прилепин о самореализации в современном мире: «Многим важнее накачать губы и набрать 10 миллионов подписчиков»

20.12.2019, 16:47, Разное

Российский писатель, филолог и публицист Захар Прилепин в одном из недавних интервью высказался на тему самореализации в современном мире. По его мнению, приоритеты у людей продолжают меняться и для многих сейчас важнее «накачать губы или набрать 10 миллионов подписчиков», чем сделать действительно что-то важное для общества.
Захар Прилепин с ностальгией вспоминает жизнь в Советском Союзе, когда люди стремились создавать новое, достигать чего-то большего, осваивали космическое пространство, зачастую выходя «за рамки возможностей». За прошедшие десятилетия приоритеты поменялись, причём не всегда в лучшую сторону. Сейчас меньше внимания уделяется, к примеру, созданию цивилизованного общества без насилия, а люди всё чаще реализовывают себя в соцсетях, стараясь набрать как можно больше «лайков» и подписчиков, записывая «бестолковые» видео ради хайпа и просмотров, с пренебрежением относясь к окружающим.

Писатель говорит, что и сейчас, несомненно, есть люди, правильно расставляющие приоритеты, но их по большей части воспринимают как маргиналов. И в этом Захар Прилепин в первую очередь видит вину отклонения от прежних целей и ценностей, когда самореализация трактовалась, как усовершенствование и развитие, а не «распад и деградация».



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