Мнение: Мировая с насильником или финал «развода» богача на деньги?



Мне кажется, что в конечном итоге разбирательства восьмидесяти разгневанных женщин против голливудского продюсера Харви Вайнштейна — женщины подтвердили свою склонную к продажности суть (я имею в виду ТОЛЬКО участвующих в этом конфликте!!!).

Ибо как расценить, что «достигнуто предварительное мировое соглашение» с теми, кто ещё недавно называл себя жертвами домогательств и сексуального насилия Харви?

Знаете, во сколько это обошлось самому Вайнштейну?

Всего-то 24 миллионов долларов!

Осталось дело за судьёй. В случае, если он данное действие утвердит, то виновнику праведного до этого момента гнева «жертв насилия» и не придется признавать себя виновным. А что из этого следует? То, что и наказания за то, чего не было ему и не грозит…

Так было ли насилие изначально и почему столь долгое время до этого момента обиженые женщины молчали?

Лично я ничего не пойму…

Сколько стоит ваше молчание, в случае насилия (не дай Бог, если оно, конечно, было), направленного на вас?

P.S.: на снимке некая Эмили Ратковски на премьере фильма «Неограниченные драгоценности» с имитацией (а что ещё умеют делать более мастерски женщины?) наколки с явным сексуально-агрессивным подтекстом против Харви Вайнштейна…

Источник: Достало

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