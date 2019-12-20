Мнение: Мировая с насильником или финал «развода» богача на деньги?

Мне кажется, что в конечном итоге разбирательства восьмидесяти разгневанных женщин против голливудского продюсера Харви Вайнштейна — женщины подтвердили свою склонную к продажности суть (я имею в виду ТОЛЬКО участвующих в этом конфликте!!!).
Ибо как расценить, что «достигнуто предварительное мировое соглашение» с теми, кто ещё недавно называл себя жертвами домогательств и сексуального насилия Харви?
Знаете, во сколько это обошлось самому Вайнштейну?
Всего-то 24 миллионов долларов!
Осталось дело за судьёй. В случае, если он данное действие утвердит, то виновнику праведного до этого момента гнева «жертв насилия» и не придется признавать себя виновным. А что из этого следует? То, что и наказания за то, чего не было ему и не грозит…
Так было ли насилие изначально и почему столь долгое время до этого момента обиженые женщины молчали?
Лично я ничего не пойму…
Сколько стоит ваше молчание, в случае насилия (не дай Бог, если оно, конечно, было), направленного на вас?
P.S.: на снимке некая Эмили Ратковски на премьере фильма «Неограниченные драгоценности» с имитацией (а что ещё умеют делать более мастерски женщины?) наколки с явным сексуально-агрессивным подтекстом против Харви Вайнштейна…
Источник: Достало
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