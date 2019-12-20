Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post

20.12.2019, 16:42, Новости дня

Фильм украинских продюсеров Олега Кохана и Алексея Макухина и американского режиссера российского происхождения Кирилла Михановского Give Me Liberty вошел в топ-10 фильмов в рейтингах американских изданий The Hollywood Reporter и The Washington Post. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщил Кохан.

Независимый фильм с небольшим бюджетом оказался в одном ряду с лентами «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и победителем Каннского фестиваля «Паразит» Пон Чжун Хо.

«Абсолютно, восхитительно непредсказуемый от сцены к сцене Give Me Liberty увлекает вас своими захватывающими действиями и взрывами разностороннего юмора», – отметили в The New York Times.

В основе сюжета картины – хроника одного хаотичного, напряженного и смешного дня молодого водителя микроавтобуса. Главный герой – эмигрант Вик – пытается вовремя доставить разных по характеру пассажиров в пункт назначения. Но улицы Милуоки перекрыты. Судьбы героев переплетаются, и они открывают жизнь друг друга.

«Над созданием фильма работала большая команда из разных стран, поэтому особенно приятно получить подтверждение, что в XXI веке кино действительно не имеет границ и национальностей, а поднятые в фильме темы откликаются в сердцах зрителей Европы и США», – прокомментировали Кохан и Макухин. 

Премьера фильма состоялась на фестивале Sundance 2019, а доработанная версия была представлена в программе «Двухнедельник режиссеров» на Каннском кинофестивале 2019.

Украинские зрители смогут увидеть этот фильм в 2020 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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