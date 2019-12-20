Холодов о поправке, из-за которой НАБУ открыло уголовное производство: Она разрушает монополию крупнейшего украинского дистрибьютора сигарет TEDIS

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможного совершения уголовного преступления народным депутатом из фракции «Слуга народа» Андреем Холодовым. Сам Холодов заявил в интервью «КП в Украине», что сам требует от НАБУ провести такое расследование.

Уголовное производство открыли после публикации 13 ноября журналистского расследования программы «Схемы». Авторы заявили, что Холодов через подставных лиц и номинальных держателей якобы связан с табачным бизнесом, и пришли к выводу, что, «лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои интересы».

«3 октября была внесена сама поправка, и я ее поддержал как народный депутат – своим голосом «за». Эта правка разрушает монополию крупнейшего украинского дистрибьютора сигарет TEDIS, контролирующего 80% рынка. Эта правка попросту дает возможность равного доступа к дистрибуционным контрактам другим компаниям – оптовикам, которых, со слов производителей, около 20. Важность борьбы с монополистом этого рынка и создание честных равных условий для всех компаний – дистрибьюторов подтвердил на встрече 7 ноября и президент Владимир Зеленский. Честная дистрибуция – это основа свободного рынка», – отметил Холодов.

Политик добавил, что закон обеспечит выход табачного рынка из тени.

«Принятый закон выводит продажу табачных изделий из тени, а это рынок объемом в 100 миллиардов гривен. Этот закон дает возможность заработать не одному монополисту, а, как минимум, поможет 300 тысячам людей, которые живут на деньги, заработанные с табачного бизнеса, у нас 60 тысяч розничных лицензий по стране. Которым не придется ехать на заработки по ближайшим странам Евросоюза. И эти изменения не обернутся катастрофой для отрасли. Повышение цены на пачку сигарет на 3 гривны, логично, снизит и доступ к табачным изделиям. Разве это плохо?» – заявил нардеп.

Он отметил, что к табачному бизнесу не имеет отношения.

«Некоторое время у меня была доля в небольшом заводе, который производил алюминиевые профили, также на нем делались и киоски. Большинство киосков (90%) «Союзпечати» и другие МАФы (около 600), которые вы могли видеть в Киеве до недавнего времени, были сделаны на этом заводе. Это единственное мое отношение к «мафии киоскеров», как меня назвали в некоторых материалах СМИ. Но и долю в заводе я давным-давно уже продал», – сообщил Холодов.

4 октября Верховная Рада приняла законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на товары, которая предусматривает фиксированную маржу для продажи табачных изделий: 7% для опта и 13% для розницы. Законопроект еще не подписан президентом и не вступил в силу.

Компания British American Tobacco из-за поправки остановила производство сигарет на заводе в Прилуках и отозвала 25 млн ранее заказанных акцизных марок на сумму более 505 млн грн, а Japan Tobacco International отозвала около 16 млн акцизных марок на общую сумму 350 млн грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что табачные компании просто шантажируют украинское правительство.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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