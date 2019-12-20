Первую волну аттестации в ГПУ прошло 610 прокуроров из 1339

Первую волну переаттестации прошло 610 прокуроров Генпрокуратуры 1339-ти. Об этом 20 декабря в Facebook сообщил заместитель генпрокурора Виктор Чумак.

Он подчеркнул, что во время первой волны переаттестацию согласились пройти 1339 прокуроров. После проведения анонимных тестов на знание законодательства и общие способности их осталось 769.

«Почти три недели проходил третий этап – собеседования с прокурорами на предмет соблюдение прокурорской этики, добропорядочности и соответствия стиля жизни задекларированным доходам. Сегодня есть окончательная цифра людей, прошедших эти испытания. Их 610. Таким образом, неуспешно прошли аттестацию 729 человек», — рассказал Чумак.

Он подчеркнул, что это 55,5% от стартового количества.

«Заметьте, при этом прокуроры продолжали ходить в суды, участвовать в следственных действиях, объявлять подозрения и передавать дела по подследственности. Ни один коррупционный скандал не стал предметом исследования общества потому что никто не смог «договориться» или «купить» себе место в будущей прокуратуре. А ушли такие небедные и известные всей стране люди», – добавил заместитель генпрокурора.

Сьогодні був останній день першої хвилі атестації прокуратури України. Зауважу ця перша хвиля почалася не з низової… Posted by Віктор Чумак on Neljapäev, 19. detsember 2019

Проект закона о реформировании прокуратуры подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины Владимир Зеленский, в первом чтении его утвердили 10 сентября. Рада приняла этот проект закона во втором чтении и в целом 19 сентября. Закон частично вступил в силу 25 сентября.

Закон сокращает максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине с 15 тыс. до 10 тыс. Обязательными условиями для кандидата, который претендует на должность генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эта норма в 2016 году была исключена из законодательства, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Аттестация сотрудников украинской прокуратуры, согласно принятому закону, пройдет в три этапа. Она стартовала 27 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2020-го, сообщали в ГПУ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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