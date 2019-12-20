«Роскачество» назвало лучшие игристые вина в России

«Роскачество» сформировало для «Винного гида России» рейтинг лучших в стране игристых вин. В список попали напитки, производимые в Крыму, Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области.
Лидерство досталось брюту Victor Dravigny от компании «Абрау-Дюрсо», которое получило 84 балла. За ним с небольшим отставанием следует розовое игристое вино «Мсыхако» из Краснодарского края, получившее 83,7 балла. В топ-5 также вошли дербентское «Российское шампанское» и крымское ZB Wine Moscato.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По словам Иосифа Пригожина, Владимир Фриске позвонил ему с очень неприятным разговором. В ходе беседы отец Натальи и Жанны Фриске перешел к оскорблениям и угрозам. «Мне звонит ее отец и угрожает, за мое мнение. Вы даже не представляете, что он мне пишет. Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес с угрозами, что он […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Достойная смена: Зеленский побил антирекорд Порошенко / 28 ноября
- Наука: Нанопластырь помог мышам избавиться от локального жира / 19 ноября
- «Моя грудь прекрасно себя чувствует»: Анна Семенович опровергла слухи о проблемах со здоровьем / 10 декабря
- Жена Дмитрия Тарасова получила под дых / 11 ноября
- Сергей Шнуров «заставил» Полину Гагарину повернуться к участнице «Голоса» Лилии Вельтман / 16 ноября
- Ода цвету кэмел: Иванка Трамп в песочном костюме на заводе Apple / 21 ноября
- Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру / 4 ноября
- В «ЕР» требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ / 18 ноября