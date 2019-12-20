«Роскачество» назвало лучшие игристые вина в России

20.12.2019, 16:37, Разное

«Роскачество» сформировало для «Винного гида России» рейтинг лучших в стране игристых вин. В список попали напитки, производимые в Крыму, Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области.

Лидерство досталось брюту Victor Dravigny от компании «Абрау-Дюрсо», которое получило 84 балла. За ним с небольшим отставанием следует розовое игристое вино «Мсыхако» из Краснодарского края, получившее 83,7 балла. В топ-5 также вошли дербентское «Российское шампанское» и крымское  ZB Wine Moscato.



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