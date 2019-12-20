Ким Кардашьян обвинили в попытке притворяться темнокожей

20.12.2019, 16:37, Новости дня

Ким Кардашьян Уэст снялась для журнала 7Hollywood, однако пользователи Instagram раскритиковали звезду за цвет ее кожи, который на снимке получился немного темнее, чем обычно.

Снимок знаменитости опубликован на странице журнала в Instagram. В комментариях Ким обвинили в том, что она, не являясь темнокожей по происхождению, копирует людей с темным оттенком кожи.

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Публикация от 7HOLLYWOOD (@7hollywood_mag) 19 Дек 2019 в 3:42 PST

«То, что ее муж (Канье Уэст, – прим. ВЗГЛЯД) темнокожий, не делает темнокожей ее саму», – говорится в комментариях. «Перестать притворяться темнокожей», – писали пользователи.

Источник, близкий звезде, рассказал изданию Page Six, что Ким называет причиной такого оттенка кожи специфическое освещение, которое потребовалось для одного снимка. «В съемке есть другие кадры и варианты обложек, где свет более натуральный», – приводит слова источника Esquire.

Ранее темнокожая прима-балерина American Ballet Theatre обвинила Большой театр в расизме из-за грима в балете «Баядерка». 



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