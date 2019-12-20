Мнение: Единственный вывод, что я сделал из вчерашнего теракта в Москве

Так это то, что Навальный даже не мудак, а какое-то калиброванное, асоциальное говно.

Источник: Конт

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