Мнение: Единственный вывод, что я сделал из вчерашнего теракта в Москве

Так это то, что Навальный даже не мудак, а какое-то калиброванное, асоциальное говно.
Источник: Конт
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