Мнение: Всё для фронта… Всё для Победы… Даже свой Дом…

Начало истории о том как 17 декабря 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой Александра Григорьевна и Пётр Иванович отдали танкистам свой бревенчатый дом для строительства моста, а сами остались жить в маленьком сарайчике…. смотрите здесь https://cont.ws/@vmrus1/153257…

Вот упало сегодня с утра с Неба…

Не смог удержаться, чтобы продолжить историю данного Подвига , самопожертвования обычной русской семьи…

Переправа у дома Александры Кузнецовой продолжалась до тех пор, пока сапёры не разминировали подходы к броду. Через реку за это время успели переправиться части 16-й и 20-й армий.

Во время переправы Петя Кузнецов бежал впереди и показывал танкистам дорогу. И, несмотря на это, один из танков зацепил мину. Боевая машина осталась цела, а мальчика взрывной волной отбросило в сторону и сильно контузило.

Танки благополучно переправились на другой берег и настигли фашистов в Антоновке.

Политрук Комлов, прощаясь с Александрой Григорьевной, отдал ей написанный тут же документ, в котором говорилось о совершённом ею подвиге. В том же документе Комлов просил органы Советской власти помочь Кузнецовым восстановить дом. Скрепив бумагу полковой печатью, он отдал её женщине.

Яков Яковлевич Комлов вернулся в Новопетровское лишь через 23 года. Он нашёл и место переправы, и тот самый дом, брёвна которого пошли на строительство моста. С удивлением он смотрел на неумело поправленный дом, больше похожий на старую покосившуюся баньку.

Оказалось, что выданная им бумага во время войны затерялась. Да и не стала Александра Григорьевна куда-то обращаться, просить и на чём-то настаивать.

Отдав последнее, она не считала свой поступок подвигом, требующим награды. Александра Григорьевна рассказала, что своими силами они отремонтировали дом, а просить о строительстве нового ей было неловко, ведь в военные годы бедствовали и остались без крова многие.

Так и прожила она больше 20 лет. Сын Пётр после полученной контузии остался инвалидом.

Яков Яковлевич Комлов написал о подвиге семьи Кузнецовых в газету. В августе 1965 года в «Известиях» вышла статья «Дом у дороги». Когда о совершённом в годы войны подвиге стало известно в районе, было решено построить для семьи Кузнецовых новый дом. На помощь местным мастерам прибыли строители одной из частей Московского военного округа, и работа закипела.

10 сентября 1965 года на торжественном митинге маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков вручил Александре Григорьевне Кузнецовой ключи от нового дома и ценные подарки.

Александра Григорьевна и Петр Иванович Кузнецовы были представлены к награждению орденами Отечественной войны I степени.

Каждый год на торжественном митинге местные жители вспоминают не только подвиг танкистов, освободивших село, но и поступок Александры Григорьевны и Петра Ивановича Кузнецовых, отдавших последнее для победы над врагом.

Юлия Федянина, Солдатский храм.

Иллюстрации:

1. Александра Григорьевна Кузнецова. Снимок С. Тамбовцева («Известия», 25.08.1965 г.).

2. Маршал бронетанковых войск М.Е. Катуков вручает А.Г. Кузнецовой ключи от нового дома. Снимок Юрия Скуратова («Известия», 10.09.1965 г.).

3. Новый дом Кузнецовых. Снимок Юрия Скуратова («Известия», 10.09.1965 г.).

4. Дом Кузнецовых. Наши дни. Фото Елены Солдатовой и Сергея Олексюка (istravest.ru).

Солдатский храм: #Забытые_герои

Источник: Конт

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