Наемник из РФ подтвердил, что в 2014 году MH17 сбили россияне из «Бука»

Представитель незаконных вооруженных формирований, житель города Петропавловск-Камчатский (РФ) Владислав Тарасенко подтвердил, что в 2014 году в городе Снежное Донецкой области в распоряжении террористов находился зенитно-ракетный комплекс «Бук». Об этом он написал на своей странице в социальной сети, отметил пользователь Necro Mancer.

«Бук я в Снежном видел. Наш, российский. Близ Фуршета стоял. Метров 50. Проездом были», — написал наемник.

По его словам, до переброса на Донбасс наемники учились стрелять из указанного комплекса на военном полигоне в Ростовской области.

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит малазийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский «Боинг» был поражен ракетой «земля-воздух» из установки «Бук», стрелявшей из района донбасского городка Снежное.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

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