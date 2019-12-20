Гражданин РФ из «ЛНР» Кнышов показал Путину, как выживает: «Вы отобрали у меня пенсию, ем гнилую картошку»

Известный луганский «ватник» обвинил в своем новом обращении к Путину, что он живет в нищете, и не получает пенсию РФ, так как не имеет российской прописки.

Игорь Кнышов, который ранее публично отрекся от Украины уже не скрывает, что России «кинула» Донбасс.

Житель расположенного на территории «ЛНР» города Красный Луч Игорь Кнышов, получивший в 2015 году российский паспорт и тогда же прилюдно порвавший украинский, записал новое видеообращение.

Главным объектом на этих кадрах Кнышова стал, как и в других его видеообращениях, президент РФ Владимир Путин, который сегодня дал пресс-конференцию. Он, кстати, затронул на ней и вопросы по оккупированному Донбассу.

«Ватника» из Красного Луча возмутило то, что на этой пресс-конференции Путин говорил о том, как «благодаря России стабилизировалась ситуация на Донбассе».



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Игорь Кнышов рассказал, что у него — тоже все стабильно. Но — стабильно плохо, поскольку, уничтожив украинский паспорт, он лишился возможности получать пенсию, полагающуюся ему как бывшему шахтеру.

А о том, что он не имеет право получить российскую пенсию, не имея регистрации в РФ, пламенный русскомирец, оказывается, не знал, получая российский паспорт.

То есть, «ватник» остался без средств к существованию. Свое жилье он отапливает собираемой на улице гнилой древесиной. Ест то, что может купить на добытое попрошайничеством — уцененные и просроченные продукты, которые при нормальном раскладе годятся только на помойку.

Кнышов показал тарелку, в которой его основная пища – сваренная на воде капуста, гнилая картошка, и размоченные в этом вареве уцененные сухари. Воду предавший Украину любитель РФ набирает в ручье.

Ранее Кнышов также жаловался, что не может оформить наследство на квартиру, доставшуюся ему после смерти матери. Для «ЛНР» он иностранец, для РФ – по сути никто.

Хотел Русский мир – получи», «Мысли о счастливой жизни в РФ имеют свойства материализоваться», «Кнышов — у тебя статус «БОМЖ», проживаешь за границей РФ. По законам РФ ты НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА на пенсию. Даже в РФ миллионы бомжей пенсионеров не получают пенсии, а ты заграничный БОМЖ»,- пишут в адрес Кнышова пользователи Сети.

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