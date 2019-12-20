Более 150 за ночь: Зеленский объяснил закрытие игорных залов по всей Украине. Видео

Оперативники территориальных управлений стратегических расследований и следственных подразделений Национальной полиции всего за ночь с 19 на 20 декабря прекратили деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей Украине.
Мероприятия прошли в рамках масштабных отработок таких учреждений правоохранителями. Об этом сообщает Управление коммуникации НПУ.
Отмечается, что большинство нелегальных заведений работало под видом распространителей государственных лотерей. В то же время администрация некоторых из них даже пыталась препятствовать полицейским, забаррикадировав все двери.
В частности, в крупных городах нелегалы действовали под видом казино и покерных клубов, в то же время в небольших городах и даже поселках работали преимущественно залы с игровыми автоматами старого образца.
«Деятельность 8 подпольных казино прекращено в городах Киев, Днепр, Харьков и Запорожье и 7 залов для игры в покер – в Луцке, Кропивницком, Львове, Николаеве, Херсоне и Чернигове. В этих заведениях игроки во время турнира пользовались «кешовими» фишками, то есть имели денежный номинал и в дальнейшем обменивали на реальные деньги», – говорится в сообщении.
Примечательно, что «входной билет» в казино и покерные залы мог стоить несколько тысяч долларов США.
В частности, спецоперации провели в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье. В результате силовики изъяли 33 столов, 293 игровых автоматов, 11 рулеток и 1 млн. гривен наличных.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лоббистам игрального бизнеса и подтвердил, что с 20 декабря в стране закрываются все игральные залы. Об этом глава государства написал у себя в Twitter.
По словам Зеленского, 19 декабря Верховная Рада с подачи лоббистов игровых залов провалила голосование за закон о легализации игрального бизнеса. Гарант Конституции подчеркнул, что он знает, кто за этим стоит.
«Не хотите играть по прозрачным правилам, работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай … те», — написал президент.
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— Президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. «Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях», – сообщил глава государства.
— Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.
— Кабинет министров на заседании в пятницу, 20 декабря, принял постановление о начале масштабной борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине.
— Министр МВД Арсен Аваков приказал закрыть все игорные заведения Украины до 16:00 пятницы, 20 декабря.
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