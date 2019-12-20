Автоновости: В США пикап проломил стены аэропорта и влетел в терминал

Трагикомическим инцидентом закончилась во Флориде полицейская погоня за пикапом, за рулем которого находился местный житель Хуан Монсивис. В прямом смысле громкий финал преследования чуть не заблокировал работу международного аэропорта Сарасоты.
В ночь на четверг один из полицейских патрулей Флориды заметил пикап марки GMC, двигавшийся по дороге с большой скоростью и довольно опасно. Попытка остановить его оказалась безуспешной, и полицейские начали преследование. Водитель же пикапа какое-то время уходил от погони, а потом, проломив забор аэропорта Сарасота-Брадентон, врезался в стену одного из терминалов.
Британский водитель взорвал себя сигаретой — и невежеством
В это сложно поверить, но скорость оказалась настолько большой, что пикап буквально вломился внутрь, оказавшись в зоне выдачи багажа. По счастливой случайности никто из находившихся внутри не пострадал: как заявили изданию Tampa Bay Times в администрации аэропорта, ожидавшийся рейс приземлился на 20 минут раньше, поэтому пассажиры успели разойтись.
Однако тяжелый пикап существенно повредил один из ленточных конвейеров выдачи багажа: в аэропорту оценивают ущерб в 250 тысяч долларов. Пострадал при столкновении и сам водитель. Хуана Монсивиса госпитализировали с серьезными травмами, при этом никто не может сказать, был ли он пристегнут ремнем безопасности во время аварии.
По данным местной полиции, у Монсивиса имеется серьезный послужной список: его неоднократно лишали права управления автомобилем, а также обвиняли в незаконном ношении оружия, нападении на полицейских и хранении наркотиков. Был ли Монсивис под воздействием каких-то веществ во время погони и последующей аварии, не уточняется.
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