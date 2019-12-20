Памятник Сталину открыли в Волгограде

20.12.2019, 16:30, Новости дня

В Волгограде местные коммунисты открыли памятник Иосифу Сталину к 140-й годовщине со дня рождения советского вождя.

«Решение об установке памятника было принято Волгоградским обкомом КПРФ, в его реставрации принимали участие московские и волгоградские художники. Бюст был изготовлен еще при жизни Сталина, а в 1960-е годы [период развенчания культа личности] его сохранили, чтобы он не был уничтожен. Скульптуру отреставрировали на партийные средства», – сказала на церемонии открытия первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Тамара Головачева, передает ТАСС.

Постамент с бюстом Сталина установили на территории обкома КПРФ на фоне Знамени Победы, нарисованном на стене здания.

При этом летом комиссия по исторической памяти президентского Совета по правам человека возмутилась установкой памятников Сталину. Поводом послужили сообщения о монументальном увековечении вождя в различных российских регионах.



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