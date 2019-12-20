Лукашенко назвал объемы закупок газа и нефти у России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в 2020 году закупит у РФ до 22 млрд кубов газа и 24-25 млн тонн нефти.

«Концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд кубометров газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд кубометров. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд кубометров меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у РФ 24-25 млн тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года», – сказал Лукашенко, пишет «БелТА».

Конкретные цены за эти закупки будут названы в ближайшие дни, добавил он.

«Во вторник в Газпроме специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года», – отметил белорусский лидер.

Он добавил, что ему и его российскому коллеге Владимиру Путину до нового года предстоит еще решить несколько вопросов.

«Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, – президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в РФ или в Беларуси, встретимся», – сказал он.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Петербург на заседание ЕАЭС.

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