Российские полицейские просят разрешить им изымать детей из семей

Сотрудники полиции придерживаются позиции невмешательства в дела семьи, но в случае крайней необходимости готовы пойти на изъятие ради безопасности детей.

В МВД России предлагают изменить Семейный кодекс. В частности, поправки полицейские просят внести для того, чтобы их наделили правом изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью. На сегодняшний день таким правом наделены только представители органов опеки.

Как заявил начальник профильного управления Главного управлению по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник, в министерстве понимают «приоритет сохранения семьи», но бывают ситуации, когда требуется оперативно принять меры по «изоляции» ребенка от опасной ситуации.

Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях «изолируют» ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.

«Надо понимать, что органы опеки работают только в рабочее время, с девяти до шести. А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции. И здесь сотрудники полиции, действуя на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения в халатности, вынуждены воспользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые в беспомощном состоянии, в специальные учреждения», — процитировал накануне «Интерфакс» сказал Колесника.

В ведомстве уже подготовлены «соответствующие предложения по корректировке 77-й статьи, наделяющих такими полномочиями сотрудников правоохранительных органов. В то же время в МВД не настаивают на том, что после изъятия ребенка из семьи полицейскими автоматически должно следовать заявление в суд о лишении родительских прав или ограничении в правах.

«Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие для того, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем», — подчеркнул глава Управления.

Фото: old.serovglobus.ru

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