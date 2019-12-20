Пожарные в Чечне спасли 170 кошек и собак из горящего приюта

Оперативно принятые меры позволили спасти всех животных, находящихся на тот момент в приюте.
Сегодня под утро поступило сообщение о пожаре в грозненском приюте для бездомных животных «Надежда на жизнь». Все животные спасены.
Через несколько минут после поступления сигнала к месту прибыли два пожарных расчета спецчасти по тушению крупных пожаров №23. Горела кровля основного корпуса здания на площади 70 квадратных метров. В течение 30 минут пожар был ликвидирован.
– Во время пожара в приюте находилось более 170 кошек и собак. Оперативно принятые меры позволили спасти жизни животных, –передает Главное управление по Чеченской Республике МЧС России слова начальника спецчасти №23 Муса Хукиев.
Причина пожара уточняется, на месте работает дознаватель чрезвычайного ведомства региона.
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