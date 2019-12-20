Директор Ольги Бузовой высказался о ее романе с блогером

20.12.2019, 16:26, Разное

По словам представителя исполнительницы, он не может с уверенностью сказать, что между молодыми людьми есть чувства. Тем не менее, Богославский отметил, что Бузова и Манукян очень давно тесно общаются и обмениваются всевозможными смайликами в социальных сетях.

«Рассматривает ли Ольга Давида как потенциального мужчину? Не могу вам наверняка ответить», – заявил Антон.

Напомним, недавно сам блогер спровоцировал новую волну слухов. Под одним из последних снимков светской львице на ее странице в Инстаграм-аккаунте он публично написал: «Люблю!».

Ответ Бузовой не заставил себя долго ждать. Буквально в течение пары минут певица отправила мужчине три сердца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@olgabuzovateam) 10 Дек 2019 в 7:58 PST

 

Что это – тайные отношения или пиар-ход – до сих пор остается загадкой. Но уверенности в существовании любовной связи между молодыми людьми придает тот факт, что Ольга не выбрала ни одного претендента в шоу «План Б». Многие связывают принятие артисткой такого неожиданного решения непосредственно с романом с Давидом. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Правительство Германии сожалеет из-за вступления в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и считает, что они представляют из себя вмешательство в европейские дела. В опубликованном в субботу заявлении кабмина ФРГ указывается, что Берлин с сожалением принял к сведению вступление в силу инициированных конгрессом США санкций против «Северного потока […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика