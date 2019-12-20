Директор Ольги Бузовой высказался о ее романе с блогером

По словам представителя исполнительницы, он не может с уверенностью сказать, что между молодыми людьми есть чувства. Тем не менее, Богославский отметил, что Бузова и Манукян очень давно тесно общаются и обмениваются всевозможными смайликами в социальных сетях.
«Рассматривает ли Ольга Давида как потенциального мужчину? Не могу вам наверняка ответить», – заявил Антон.
Напомним, недавно сам блогер спровоцировал новую волну слухов. Под одним из последних снимков светской львице на ее странице в Инстаграм-аккаунте он публично написал: «Люблю!».
Ответ Бузовой не заставил себя долго ждать. Буквально в течение пары минут певица отправила мужчине три сердца.
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Что это – тайные отношения или пиар-ход – до сих пор остается загадкой. Но уверенности в существовании любовной связи между молодыми людьми придает тот факт, что Ольга не выбрала ни одного претендента в шоу «План Б». Многие связывают принятие артисткой такого неожиданного решения непосредственно с романом с Давидом.
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