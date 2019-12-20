Вспыхнувший в Москве трамвай устроил эффектный фейерверк

Московский трамвай, курсировавший на севере столицы, превратился в «бенгальский огонек» из-за короткого замыкания. В Сети появилось видео, на котором машина полыхает посреди дороги, эффектно разбрасывая вокруг себя искры.
«Огненное шоу» сопровождалось вспышками, гармонично вписываясь в предновогоднюю атмосферу. На место происшествия вскоре прибыли пожарные. Информации о пострадавших не поступало.
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Последнее: Правительство Германии сожалеет из-за вступления в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и считает, что они представляют из себя вмешательство в европейские дела. В опубликованном в субботу заявлении кабмина ФРГ указывается, что Берлин с сожалением принял к сведению вступление в силу инициированных конгрессом США санкций против «Северного потока […]
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