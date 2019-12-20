Вспыхнувший в Москве трамвай устроил эффектный фейерверк

20.12.2019, 16:26, Разное

Московский трамвай, курсировавший на севере столицы, превратился в «бенгальский огонек» из-за короткого замыкания. В Сети появилось видео, на котором машина полыхает посреди дороги, эффектно разбрасывая вокруг себя искры. 

«Огненное шоу» сопровождалось вспышками, гармонично вписываясь в предновогоднюю атмосферу. На место происшествия вскоре прибыли пожарные. Информации о пострадавших не поступало. 



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