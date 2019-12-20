Задержанного на Лубянке корреспондента «Коммерсанта» отпустили из полиции

Корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева, задержанного в пятницу утром у здания ФСБ в центре Москвы, отпустили из полиции без составления протокола об административном правонарушении.
«Я в порядке», – сказал Дорофеев «Интерфаксу».
В пятницу стало известно о задержании Дорофеева во время съемки в прямом эфире на Лубянке.
Вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Злоумышленника ликвидировали. По данным СМИ, им оказался 39-летний Евгений Манюров, он работал в ЧОПах, посещал стрелковый клуб.
Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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