Задержанного на Лубянке корреспондента «Коммерсанта» отпустили из полиции

20.12.2019, 16:26, Новости дня

Корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева, задержанного в пятницу утром у здания ФСБ в центре Москвы, отпустили из полиции без составления протокола об административном правонарушении.

«Я в порядке», – сказал Дорофеев «Интерфаксу».

В пятницу стало известно о задержании Дорофеева во время съемки в прямом эфире на Лубянке.  

Вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Злоумышленника ликвидировали. По данным СМИ, им оказался 39-летний Евгений Манюров, он работал в ЧОПах, посещал стрелковый клуб.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.



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