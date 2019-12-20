Анастасия Волочкова любит волшебную атмосферу предновогоднего времени

20.12.2019, 16:21, Разное

Анастасия Волочкова пояснила о своем отношении к предновогодней поре. Как и многие, она любит волшебную атмосферу подготовки к праздникам.
Анастасия Волочкова является активным пользователем интернета и часто в соцсетях делится с поклонниками подробностями своей жизни и впечатлениями. Так, сейчас балерина опубликовала на странице своего аккаунта в Instagram заметку о грядущих новогодних и рождественских днях. На фото, которым поделилась Волочкова с фанами, она предстала в стильном брючном костюме светло-синего цвета, визуально удлиняющем ее фигуру и подчеркивающим стройность звезды. При этом на заднем плане фотографии видно украшенный уголок с белоснежным креслом и такого же цвета столиком с канделябром и фигуркой совы. В кадре также много цветов и переливающихся теплыми и синеватыми оттенками гирлянд.

Снимок артистка снабдила теплыми и откровенными словами о предстоящем веселье. Как считает селебрити, зимние праздники несут в себе особую, волшебную атмосферу. Также она пояснила о своей любви к разного рода украшениям, традиционным для предновогоднего времени. В конце публикации знаменитая балерина спросила у фолловеров об их мнении относительно украшений домов, и наряжают ли ее фаны свои жилища к праздникам.

Подписчики Волочковой по достоинству оценили ее публикацию, за небольшое время пост набрал огромное количество просмотров, комментариев и отметок «нравится».



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