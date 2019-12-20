Мнение: О самой убойной причине перестать посещать Сбербанк

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Ну, похоже, что крупнейший банк страны, Сбербанк – всё! Увы и ах…

И раньше-то не было особого желания посещать его технологичные офисы, несмотря на приятный глазу зеленоватый дизайн и хай-тек, а уж теперь…

Думаю, не у одного меня такие мысли. А причина – вот это.

#Сбербанк анонсировал масштабный проект по доставке еды из «Макдоналдса» в свои отделения. Это совместная операция банка, «Макдоналдс Россия» и Delivery Club. Как сообщается, в отделениях будут установлены тачпады для заказа блюд, кофе-корнеры McCafe Express, а также барные зоны, где можно поесть. Первая совместная точка Сбербанка и «Макдоналдса» откроется в первой половине 2020 года у метро «Новослободская» в Москве.

«Проект обсуждался еще полгода назад. Сеть отделений — наше конкурентное преимущество, но клиентопоток снижается: все банковские операции можно делать онлайн», — заявил зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, теперь «банкам нужно чем-то привлекать клиентов, кроме банковских сервисов»

То есть, в отделениях Сбера теперь появится ни с чем не сравнимый аромат Макдональдса. И своей очереди к окошку с операционистам клиенты будут ожидать в компании жующих биг-маки людей сомнительной наружности, либо шумных детишек-подростков. А на входе будут толпиться люди в зелёной униформе с огромными баулами за спиной.

Блеск, просто блеск!

Но зацените, каков уровень стратегического предвидения у топ-менеджеров Сбербанка! Сначала они лет восемь боролись за то, чтобы люди как можно реже посещали офисы. Переводили операции в онлайн, устанавливали повсюду многофункциональные терминалы и умные банкоматы. А теперь спохватились: Ах, падает клиентский поток и, соответственно, комиссионные доходы, поэтому давайте-ка мы завлечём новых клиентов биг-маками с маффинами.

Гении, какие гении в руководстве!

А вы пойдёте в новый Сбербанк, ставший филиалом бигмачной?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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