Коротченко оценил слова Цимбалюка о российских и украинских танках

«Цимбалюк хороший пропагандист, но он сел в лужу. Украина в лаптях бредет на мировом рынке вооружений. Профукали все, а теперь пытаются щеки надувать», – сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он оценил слова украинского журналиста Романа Цимбалюка, который заявил, что в российской армии, как и в украинской, в основном модернизированные советские танки.

«В российской армии на сегодняшний день основной стоящий на вооружении танк – это Т-90С. Он абсолютно новый и не имеет никакого отношения к наследию СССР, – сказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. – Выпускает эти машины все последние годы Уралвагонзавод. Да, у нас есть и модернизированные танки, например Т-72Б3. Мы бережно относимся к советской технике. Но Т-72Б3 за счет своего апгрейда на порядок превосходит любой украинский новый танк, которые они пытались разрабатывать. А Т-90 опережает всю остальную украинскую бронетехнику».

Напомним, украинский журналист Роман Цимбалюк, задавая вопрос президенту Владимиру Путину во время большой пресс-конференции, заявил: «Если бы украинские танки были на Кубани, то, возможно, вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение». Президент поинтересовался, а каких именно танках идет речь, на что журналист ответил, что основной танк украинской армии – Т-64. Путин отметил, что Т-64 – советский танк.

Уже после окончания пресс-конференции Цимбалюк смог сформулировать возражения российскому лидеру по поводу «украинских танков», заявив, что у Украины есть модернизированная версия этих машин под названием «Булат». По его словам, в российской армии «тоже в основном советские танки, тоже модернизированные».

Кроме Т-90 и Т-72 Б3, продолжает Игорь Коротченко, у РФ же есть и абсолютно новый танк «Армата», к уровню которого близко не подошла сегодня ни одна из основных танкопроизводящих держав – ни США, ни Германия, ни Израиль, ни Франция, ни Великобритания. Уровень российского ОПК максимально далек от Украины, которая осталась в 1990 году, тем более с тех пор там еще все и разрушилось, полагает Коротченко.

Он напомнил, что танковый контракт с Таиландом Украина выполнила с опозданием на несколько лет. Поставка украинских бронетранспортеров в Ирак закончилась тем, что Ирак вернул эту партию, потому что растрескалась броня. Украина сегодня некомпетентна даже в производстве советского наследия, подчеркнул Коротченко.

«Все самое хорошее они распродали, а сами воют на старье. Остались только образцы 60-70-х годов. Украина замыкала десятку крупнейших поставщиков оружия за счет распродажи советских складов с оружием. Самые первоклассные военные округа в СССР были Одесский, Прикарпатский и Киевский. Там были огромные склады вооружения, предназначенные для дополнительного развертывания танковых и общевойсковых армий в случае войны с НАТО. И все это наследство досталось Украине. Они 30 лет его дербанили, продавали куда могли. И получали за это, кстати, неплохие деньги. Когда началась война в Донбассе, они собрали старье и отправили в бой, потому что все новое уже было распродано. А производства, которые они пытались запустить, провалились, потому что все, извиняюсь, прокакали», – заметил Коротченко.

В Харькове был крупнейший центр танкостроения, он сейчас не работает. Как и «Южмаш». Судостроительные верфи стоят. Танковое производство стоит. Был же скандал, Зеленский чуть в кому не впал, когда узнал что весь Харьковский завод выпускает один танк в год, напомнил собеседник.

«Цимбалюк хороший пропагандист, но в данном случае он сел в лужу. Мустафа Нейем (организатор Майдана 2013 года), назначенный заместителем генерального директора Укроборонпрома, заявил, что украинская «оборонка» конкурирует с Россией. Какая конкуренция? Украина в лаптях бредет на мировом рынке. Все ее пинают, все смеются над ней. Была самая передовая республика в составе СССР, были отличные военные заводы, прекрасная группировка войск. Профукали все что могли, а теперь пытаются щеки надувать. Это выглядит просто жалко, смешно и постыдно», – резюмировал Игорь Коротченко.

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