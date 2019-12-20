На Украине предложили назвать сквер в Киеве в честь устроившего стрельбу на Лубянке

Украинский националист, один из создателей запрещенной в РФ УНА-УНСО, Дмитрий Корчинский заявил, что сквер в Киеве стоит назвать в честь устроившего в четверг в Москве перестрелку Евгения Манюрова.

Корчинский считает, что сквер, названный в честь журналиста Павла Шеремета, нужно переименовать, передает «Страна.ua».

Заслуги Шеремета «перед Киевом, Украиной и зелеными насаждениями сомнительны», написал националист в соцсетях.

Корчинский предложил назвать сквер именем Евгения Манюрова, который накануне устроил стрельбу у здания ФСБ в российской столице.

«Сквер надо переназвать именем Евгения Манюрова, который отличился вчера у здания ФСБ в москве и был подло убит псами режима», – цитирует издание высказывание радикала.

Напомним, вечером в четверг, 19 декабря, Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Злоумышленник был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Сообщалось, что Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой.

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