Путин высказался о задевшей его резолюции Европарламента

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удивился резолюции Европарламента о Второй мировой войне.

Российский лидер отметил, что его «удивила и даже несколько задела» эта резолюция, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре Европарламент принял резолюцию, согласно которой вина в развязывании Второй мировой также лежит и на СССР.

В ходе пресс-конференции в четверг Путин назвал решение Европарламента, приравнявшего гитлеровскую Германию и СССР, абсолютно неприемлемым и некорректным.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Илон Маск надеется на удачную посадку беспилотного корабля Starliner, которому не удалось осуществить стыковку с космической станцией, и пожелал ему успеха. NASA и Boeing планируют его возвращение на Землю 22 декабря. Полет продолжается в нормальном режиме, сбои в системе жизнеобеспечения отсутствуют. Глава компании SpaceX Маск отметил трудности нахождения корабля на орбите, он надеется на быстрое […]