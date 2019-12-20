Путин высказался о задевшей его резолюции Европарламента

20.12.2019, 16:12, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удивился резолюции Европарламента о Второй мировой войне.

Российский лидер отметил, что его «удивила и даже несколько задела» эта резолюция, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре Европарламент принял резолюцию, согласно которой вина в развязывании Второй мировой также лежит и на СССР.

В ходе пресс-конференции в четверг Путин назвал решение Европарламента, приравнявшего гитлеровскую Германию и СССР, абсолютно неприемлемым и некорректным.



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