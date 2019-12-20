Ассоциация театральных критиков назвала событием года акцию солидарности с актером Павлом Устиновым

Ассоциация театральных критиков РФ подвела итоги 2019 года: человеком года был признан художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, спектаклем года – «Барокко» в постановке Кирилла Серебренникова. Событие года – акция «Я/Мы Павел Устинов» в поддержку фигурантов «московского дела», инициированная российскими артистами.

Евгений Миронов отмечен за деятельную поддержку театра в регионах (в частности — за поддержку Новосибирского городского театра, чуть не павшего жертвой банального отжима площади в центре города, и Мытищинского театра «Фэст»). За многолетнее развитие фестиваля театров малых городов России. За неизменное развитие фестиваля «Территория», несмотря на отказ в господдержке фестивалю «Территория.Камчатка» (в последний момент, когда в Петропавловске уже продавались билеты, а в Москве чуть не приступали к погрузке реквизита). За инициированную Мироновым огромную программу развития театрального дела на Дальнем Востоке. И — за неизменно принципиальную позицию в деле «Седьмой студии».

В номинации «Спектакль года» отмечена постановка Кирилла Серебренникова, сделанная полностью под домашним арестом. У рампы в «Барокко» — арестованный следствием рояль «Гоголь-центра». На нем играют Чакону Баха в переложении для одной руки: вторая рука пианиста скована наручником с рукой судебного пристава. Белым огнем ярости загорается рояль, плечи пианиста… огонь перекидывается на мундир пристава.

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Событием года театральные критики РФ назвали акцию «Я/Мы Павел Устинов» в поддержку фигурантов «московского дела», инициированную группой российских артистов. 16 сентября актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на представителя власти во время митинга 3 августа — в этот же день Александр Молочников, Александр Паль, Никита Ефремов, Никита Кукушкин, Григорий Добрыгин и другие актеры и режиссеры запустили в соцсетях флешмоб цеховой солидарности, а после вышли с пикетами к администрации президента. На фоне общественного резонанса Устинова отпустили из СИЗО, а реальный срок ему заменили на условный.

Елена Дьякова

обозреватель

Источник: Новая газета

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